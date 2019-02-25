Москва, 26 февраля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Россия заняла 95-е место в обновлённом рейтинге самых здоровых стран мира по версии Bloomberg Healthiest Country Index.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Как сообщается, при составлении списка учитывались демографические и экологические показатели, а также прочие факторы, оказывающие влияние на общее состояние здоровья человека.

Лидером рейтинга стала Испания, которая имеет самую высокую ожидаемую продолжительность жизни среди государств Евросоюза, а в ближайшее десятилетие, согласно оценкам, обгонит по этому показателю Японию.

В первую десятку рейтинга вошли также Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.