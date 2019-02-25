Санкт-Петербург, 26 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге полиция задержала 28-летнего оператора беспилотного аппарата, который при помощи этого технического устройства пытался доставить в СИЗО «Кресты» мобильные телефоны и наркотические средства. Об этом 25 февраля сообщил телеканал Россия 24.

Leigh Miller Беспилотник

Сотрудники правоохранительных органов сбили дрона в тот момент, когда он подлетал к зданию СИЗО. Стоит отметить, что после задержания мужчина согласился рассказать журналистам о том, как он планировал осуществить задуманное. В частности, он признал, что собирался переправить в «Кресты» пять телефонов, но ничего не сказал о том, что в грузе также присутсвовали наркотики.

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Напомним, в июне 2017 года в Новосибирске была пресечена подобная попытка доставить запрещённые предметы в СИЗО №1. В январе 2018 года пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний сообщила, что специалисты ведомства разработали оборудование, позволяющее не допускать использования дронов вблизи мест лишения свободы. В Курской области подобная система работает в режиме обнаружения с 2017 года.