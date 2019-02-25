Баку, 26 февраля, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила о подготовке встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

kremlin.ru Ильхам Алиев и Никол Пашинян на встрече глав государств СНГ в Душанбе

«Конкретной информации по срокам встречи лидеров Азербайджана и Армении нет. В этом направлении продолжается работы», — сказала Абдуллаева на пресс-конференции 25 февраля.

Армянская сторона пока не прокомментировала это заявление.

Ранее о том, что последний визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион был посвящён организации встречи между Пашиняном и Алиевым заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян. Именно с этим он связал тот факт, что посредники не посетили на этот раз Степанакерт.

После прихода власти в Армении Никола Пашиняна в мае 2018 года, лидеры двух стран уже встречались четыре раза, но все встречи носили неофициальный характер.

Последняя встреча Пашиняна с Алиевым состоялась 22 января 2019 года на «полях» экономического форума в Давоссе.