Киев, 26 февраля, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко посоветовал вице-премьеру Украины Вячеславу Кириленко выступить на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» вместо певицы Maruv, которая выиграла украинский национальный отбор на этот конкурс, но отказалась от участия. Об этом депутат Гончаренко написал сегодня, 25 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Andriy Makukha Вячеслав Кириленко

Напомним, что после того, как Maruv выиграла украинский национальный отбор на «Евровидение — 2019», вице-премьер Кириленко заявил, что она может не поехать на конкурс, так как слишком часто гастролирует в России.

Затем в украинской прессе начали обсуждать, может или не может Maruv представлять Украину на «Евровидении-2019», в итоге она сама отказалась от участия в конкурсе.

«Предлагаю Вячеславу Кириленко отправиться вместо Maruv на Евровидение. Ведь кто же на свете всех милее и патриотичнее, как не сам господин Кириленко», — написал Гончаренко.