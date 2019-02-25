Нью-Йорк, США, 25 февраля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Падение цен на нефть «охладило пыл» фондового рынка США — за день индексы Уолл-стрит не смогли подняться выше 0,4−0,5%, 25 февраля передает агентство Reuters.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

К окончанию торгов индекс Dow Jones вырос на 134,83 пункта (0,52%), до 26 166,64 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,41 пункта (0,37%), до 2803,08 пункта, индекс Nasdaq вырос на 42,48 пункта (0,56%), до 7570,03 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля рынок США начал торги с хорошего роста на волне ожидания торговой сделки США и Китая, однако откатился назад из-за 3%-го обрушения нефтяных цен.

Читайте также: Фондовый рынок США растет, несмотря на обрушение Kraft Heinz