Вашингтон, 25 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Иск подан в суд Флориды в отношении президента США Дональда Трампа за поцелуй без согласия женщины, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Истцом выступает Алва Джонсон, бывшая сотрудница президентской кампании Трампа. По ее словам, Трамп приставал к ней 24 августа 2016 г. на съезде в городе Кливленде (штат Огайо, США).

Она описала, как происходил акт насилия — так Джонсон оценивает инцидент. Трамп ни с того ни с сего «схватил ее за руку и потянулся к ней, чтобы поцеловать в губы», но она отвернулась. Кроме того, он брал Джонсон за руку.

Женщина утверждает, что она восприняла этот поступок как насилие, поскольку совсем не хотела такого. Сразу подать иск не решилась из-за сомнений, которые потом рассеялись.

«Я все еще вижу перед собой его губы, приближающиеся к моему лицу», — уточнила Джонсон.

Теперь потерпевшая хочет отсудить у Трампа деньги за «страдания» и «стресс». Отметим, Джонсон является афроамериканкой, о чем она упоминает в своем иске, утверждая, что ей заплатили за работу в предвыборном штабе меньше, чем ее белым коллегам.

Напомним, это не первое обвинение Трампа в сексуальных домогательствах. Особенно много их было в период избирательной кампании в 2016 году.

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