Экс-сотрудница решила засудить Трампа за поцелуй
Вашингтон, 25 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Иск подан в суд Флориды в отношении президента США Дональда Трампа за поцелуй без согласия женщины, пишет The Washington Post.
Истцом выступает Алва Джонсон, бывшая сотрудница президентской кампании Трампа. По ее словам, Трамп приставал к ней 24 августа 2016 г. на съезде в городе Кливленде (штат Огайо, США).
Она описала, как происходил акт насилия — так Джонсон оценивает инцидент. Трамп ни с того ни с сего «схватил ее за руку и потянулся к ней, чтобы поцеловать в губы», но она отвернулась. Кроме того, он брал Джонсон за руку.
Женщина утверждает, что она восприняла этот поступок как насилие, поскольку совсем не хотела такого. Сразу подать иск не решилась из-за сомнений, которые потом рассеялись.
«Я все еще вижу перед собой его губы, приближающиеся к моему лицу», — уточнила Джонсон.
Теперь потерпевшая хочет отсудить у Трампа деньги за «страдания» и «стресс». Отметим, Джонсон является афроамериканкой, о чем она упоминает в своем иске, утверждая, что ей заплатили за работу в предвыборном штабе меньше, чем ее белым коллегам.
Напомним, это не первое обвинение Трампа в сексуальных домогательствах. Особенно много их было в период избирательной кампании в 2016 году.
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