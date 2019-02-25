Москва, 25 февраля, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой допустить к находящемуся в СИЗО футболисту Александру Кокорину врачей футбольного клуба «Зенит».

Дарья Антонова ИА REGNUM В СИЗО

"Мы сегодня направили обращение, для каких-то результатов должно пройти несколько дней — должна состояться комиссия, после которой у меня будут итоги», — приводит слова омбудсмена РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, в январе адвокаты Александра Кокорина, проходящего обвиняемым по уголовному делу о драках, сообщили, что их подзащитному в случае его дальнейшего содержания в СИЗО может потребоваться серьёзная операция.

Отмечалось, что вследствие недостатка тренировок у спортсмена обострилась травма колена, из-за которой он уже перенёс операцию в марте 2018 года. В заключении медиков было указано, что при дальнейшем осложнении футболисту может понадобиться операция по замене коленного сустава на протез.

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