Вьентьян, 25 февраля, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Партийно-государственный лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг побывал с официальным визитом в Лаосе и провел переговоры с президентом этой страны, лидером правящей Народно-революционной партии Буннянгом Ворачитом, сообщает 25 февраля Синьхуа со ссылкой на материалы лаосского агентства Каосан Патет-лао и Вьетнамского информационного агентства (ВИА).

Нгуен Фу Чонг

Визит и переговоры прошли в теплой дружественной атмосфере. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам встречи, отмечается, что страны намерены укреплять и повышать эффективность сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования, здравоохранения, науки и техники, обороны и безопасности, а также в борьбе с нелегальной пограничной торговлей.

По итогам переговоров стороны подписали девять межправительственных документов.