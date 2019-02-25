Ираклион, Греция, 25 февраля, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Власти Крита разыскивают 61-летнего фермера, пропавшего без вести после шторма, атаковавшего греческий остров, 25 февраля передает агентство Associated Press.

Commons.wikimedia.org Оползень

Сообщается, что фермер находился к югу от порта Ханиа, поток воды унес его вместе с автомобилем. Ранее в том же районе были спасены две, дома которых были повреждены в результате оползней.

Шторм на Крите 25 февраля причинил значительный ущерб дорогам, линиям электропередач и жилым домам. Скорость ветра у западного побережья Крита достигала 70 километров в час.

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