Улан-Батор, 25 февраля, 2019, 23:24 — ИА Регнум. В Улан-Баторе с участием главы МИД Монголии Дамдины Цогтбаатара прошла церемония открытия единого сервисного центра для иностранных инвесторов, сообщает 25 февраля Синьхуа со ссылкой на пресс-службу монгольского внешнеполитического ведомства.

Инвестиции

В своем выступлении дипломат подчеркнул, что целью центра является предоставление максимально полной информации для потенциальных инвесторов из-за рубежа в расчете на привлечение инвестиций.

Согласно данным, которые обнародовал минфин Монголии, в 2018 году страна привлекла прямых внешних инвестиций на сумму около 2 млрд долларов, увеличив этот показатель на 30% по сравнению с 2017 годом.