Москва, 25 февраля, 2019, 23:12 — ИА Регнум. В Китае пытаются найти компромисс с США, однако конфликт между двумя державами неизбежен — в американской элите в отношении Китая сложился прочный консенсус. Об этом 25 февраля заявил эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Китай ошибочно думает, что может, идя в сторону Трампа, умиротворить Трампа, смягчить или отсрочить это сдерживание. Это ошибочно, потому что в американской элите есть уже консенсус по поводу сдерживания Китая. Плюс сама администрация Трампа сверх всякой меры китаефобна», — заявил Блохин.

По его мнению, в долгосрочной перспективе США возьмут курс на сдерживание Китая, и главным полем сдерживания станут Южно-Китайское море и Малаккский пролив, чтобы тем самым заблокировать торговые пути.

«Очевидно, что США взяли курс, стратегию выхода на вооружения, потому что тот мировой либеральный порядок, который они создавали после Второй мировой войны, оказался невыгодным США. США стали проигравшей стороной: торговый дефицит более 800 млрд долларов, долг 22 трлн долларов, поднимаются новые центры силы», — отметил политолог.

«По сути, Америка теперь стала переформатировать свои отношения как с союзниками, так и противниками, так и само своё местонахождение в международных организациях», — добавил он.

Он напомнил, что в то время, как экономика США растёт в среднем по 4%, рост китайской составляет около 7−8%. При этом, согласно ряду прогнозов, такая тенденция в целом сохранится в течение нескольких десятилетий. Так, по оценке компании PricewaterhouseCoopers, к 2050 году Китай будет в два раза превосходить американский ВВП, при этом США по размерам ВВП будут также уступать и Индии.