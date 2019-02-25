Вашингтон, 25 февраля, 2019, 23:10 — ИА Регнум. По мнению аналитиков рынка, резкое падение цен на нефть может быть связано с ожиданием «смягчения» позиции США по вопросу иранского нефтяного экспорта, 25 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть предположение, что на самом деле будет еще один раунд отмены (санкций) для стран и компаний, покупающих иранскую нефть», — сообщил журналистам представитель Again Capital Management Джон Килдуфф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 февраля нефть марки Brent обрушилась на 3% до $65 за баррель, WTI — до $55,5 за баррель.

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