Богота, 25 февраля, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Активы венесуэльской госкомпании PDVSA должны быть заморожены странами группы Лимы, заявил 25 февраля американский вице-президент Майк Пенс на совещании в Боготе.

Gage Skidmore Майк Пенс

Выступая на встрече с представителями группы Лимы, Пенс потребовал, чтобы эти страны поспособствовали ограничению доступа к финансированию «для режима» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Это должно выражаться, по словам Пенса, в заморозке активов PDVSA, которые в итоге нужно передать Хуану Гуайдо. Отметим, что лидера венесуэльской оппозиции в своей речи Пенс назвал «президентом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, находясь в Колумбии на встрече с главой этой страны Иваном Дуке, Пенс заявил, что Вашингтон на все сто процентов поддерживает Гуайдо.

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Напомним, заморозка активов PDVSA за рубежом сильно усложняет тяжелое положение Венесуэлы, которая находится в состоянии глубокого экономического кризиса.

Американцы и их политические последователи замораживают активы госкомпании под лозунги о необходимости «помощи» народу Венесуэлы, которая, как считают власти в Каракасе, грозит иностранным военным вторжением.

В группу Лимы, созданную в августе 2017 г. для разрешения политического кризиса в Венесуэле, входит ряд стран Центральной и Южной Америки, Канада и Сент-Люсия. США не входят в организацию, но являются авторитетом для нее.