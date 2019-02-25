Нью-Йорк, США, 25 февраля, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Аналитики Goldman Sachs ожидают повышения мировых цен на нефть «в краткосрочной перспективе», 25 февраля передает агентство Reuters.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950

«Краткосрочные перспективы нефти являются умеренно оптимистичными в течение следующих двух-трех месяцев», — говорится в заявлении финансовой группы.

Тем не менее в Goldman Sachs отмечают, что к концу 2019 года ждут падения нефтяных цен из-за «все более неопределенной экономической ситуации» и негативного «геополитического фона».

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