Москва, 25 февраля, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Стратегия США по борьбе с Россией будет всё больше опираться на косвенные механизмы давления и подрыв политической стабильности в стране. Об этом 25 февраля заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«На сегодняшний день, если посмотреть всю американскую стратегию, основная проблема заключается в том, что как бы ни менялась стратегия, военное противостояние с Россией подвязывается под проблему смены режима», — заявил Васильев.

«Вот почему важны ситуации в Венесуэле, вот почему важен этот опыт смены режимов в Ираке и Сирии, Ливии. Смена режима в стране, после чего, по-видимости, американцы и думают вклиниться в этот хаос и беспорядок», — подчеркнул он.

По его мнению, именно на эти составляющие российским властям необходимо обратить очень серьёзное внимание.

«Раньше, в первой половине XX века эта проблема называлась проблемой фронта и тыла. Вот на тылы и надо обратить внимание, потому именно сегодня американцы считают, что с фронтальными атаками дело не пройдёт. А вот в тылу ещё возможен «швейцарский сыр» в силу очень многих тенденций социально-экономического развития страны», — отметил он.

Тем не менее значение заявлений из Пентагона о разработке конкретных новых тактик ведения боевых действий против России и Китая преувеличивать не следует, продолжил политолог.

«(Для военного комплекса США) серьёзная проблема состоит в том, что сейчас формируется бюджет Пентагона на 2020 год. Пентагон уже составил заявку на 750 млрд долларов — это рекордный показатель, — в соответствии с обещанием Трампа», — заявил Васильев.

«Сейчас военный бюджет 716 млрд, хотят довести до 750 млрд, потому идёт делёж этих средств. Вот по существу Голдфейн и заявил о претензиях ВВС на эту долю в 135 млрд долларов. В настоящее время количество эскадрилий составляет 316 авиационных эскадрилей, и ВВС хотела бы увеличить их до 386. Это — 135 млрд. А чтобы это обосновать, и понадобилась эта стратегия», — считает он.

Ранее начальник штаба ВВС США, генерал Дэвид Голдфайн заявил о том, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая. По его словам, главная особенность новой стратегии будет заключаться в «скрытном вторжении» вглубь территории противника и нанесении удара по его слабым местам, избегая прямого столкновения.