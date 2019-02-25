Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, расположенный в центре Ростова-на-Дону и уже ставший долгостроем (объекту исполняется 10 лет), достроят в 2020 году. Новую дату завершения строительства назвал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на заседании совета по инвестициям.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Строительные работы на объекте планируется возобновить в апреле 2019 года. Кроме того, в очередной раз увеличилась сумма инвестиций в отель — на 2 млрд рублей (общая сумма — 6,8 млрд рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отель Hyatt Regency начали строить в 2009 году. Объект должен был принять постояльцев в дни проведения чемпионата мира по футболу, но гостиница так и не была введена в эксплуатацию. Неоднократно региональные власти переносили срок сдачи отеля.

Одно из последних заявлений предполагало открытие гостиницы класса «люкс» не раньше второй половины 2019 года. Перенос срока сдачи был связан с тем, что новый инвестор планирует пересмотреть дизайн-проект отеля, чтобы он соответствовал категории «пять звёзд».

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В Ростове-на-Дону вновь сорван срок сдачи гостиницы Hyatt