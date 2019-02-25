Лондон, 25 февраля, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Поправку к закону о Brexit (выход из состава Европейского союза) о проведении нового референдума намерена «продавить» Лейбористская партия, сообщил ее глава Джереми Корбин, передает Sky News.

Dave Kellam Великобритания и Евросоюз

По словам Корбина, его партия таким образом не допустит «разрушительного варианта Brexit», на котором настаивают консерваторы.

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Напомним, лейбористы предлагают новый референдум, в котором в качестве одного из вариантов будет отмена Brexit, то есть сохранение в составе ЕС. Поправка, о которой говорил лидер лейбористов, может быть внесена 27 февраля по итогам голосования за ряд поправок к биллю о Brexit.