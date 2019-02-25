Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Рекламу ростовским аниматорам сделал американский актёр Уилл Смит. В своём микроблоге Instagram он разместил видеоролик донской студии со своим участием.

Gage Skidmore Уилл Смит

Стоит отметить, что Смит упомянул и создателей анимационного ролика.

https://www.instagram.com/p/BuMh7_Lhqg9/

Многие русскоязычные подписчики поблагодарили актёра за видеоролик и отметили работу ростовской творческой группы.

«Настоящие молодцы. Горжусь ростовскими ребятами. Thank you, Will», — написала подписчица под ником anna_kira_.

Пост Уилла Смита уже просмотрели почти 3 млн человек, а на ростовскую студию буквально обрушился шквал звонков от потенциальных заказчиков.