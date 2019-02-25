Москва, 25 февраля, 2019, 22:29 — ИА Регнум. В высотном жилом доме в московском районе Коптево вечером 25 февраля произошёл пожар. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По информации ведомства, около 21:00 произошло возгорание в одной из квартир на 15-м этаже дома, расположенного по адресу: проезд Черепановых, 36. Площадь, охваченная огнём, составила 30 квадратных метров.

Сообщается, что прибывшими пожарными были спасены пять человек, ещё 20 человек были эвакуированы в целях безопасности.

В течение получаса возгорание удалось ликвидировать. Спасённые были переданы медикам для осмотра. По данным МЧС, никто не пострадал.