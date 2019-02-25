Берн, 25 февраля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Соглашение о взаимном сохранении прав граждан после выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) подписано Лондоном и Берном, сообщили в правительстве Швейцарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Согласно документу, британцы, проживающие в Швейцарии, и швейцарцы, проживающие в Соединенном Королевстве, после Brexit останутся при своих нынешних правах, регламентирующих их свободу передвижения.

Уточняется, что выходцы из Великобритании и Швейцарии могут свободно перемещаться между странами. Также в документе оговариваются их права по признанию профессиональной квалификации и соцстрахованию.

Британско-швейцарская договоренность вступит в силу 30 марта 2019 г., если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без соглашения с Брюсселем (жесткий Brexit). Или 1 января 2021 года — по завершении переходного периода, если Brexit будет происходить в формате заключения соглашения с ЕС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. По какому сценарию пойдет этот процесс, пока так и не решено.