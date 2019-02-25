Нижний Новгород, 25 февраля, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Стоимость проекта строительства первого в России частного космодрома оценивается в $40 млн. При этом все затраты будут профинансированы основным инвестором компании «Космокурс», которая планирует реализовать проект, имя инвестора в компании не раскрывают.

Андрей Моргунов Космодром

Предполагается, что для строительства потребуется территория площадью около 5 млн кв. метров (2,5 км x 2 км). Участок будет оснащен одной пусковой площадкой с двумя стартовыми столами — основным и резервным. Также предполагается строительство башен обслуживания, системы заправки и хранения топлива, транспортно-установочный агрегат, комплекс для сборки и тестирования ракет, площадка для приземления капсул с туристами.

По словам директора «Космокурса» Павла Пушкина, необходимость проектирования новой площадки возникла в связи с неподходящей инфраструктурой существующих в России космодромов.

«Байконур находится далеко от центральной части страны и обладает инфраструктурой для запусков средних и тяжелых ракет-носителей, которая не подходит для реализации нашего проекта. Если же говорить о космодроме Восточный, то там нет удобных полей для посадки», — рассказал глава компании «Известиям». Он добавил, что площадку спроектировали исключительно для суборбитальных запусков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, компания «Космокурс» является резидентом «Сколково» и занимается созданием многоразового суборбитального комплекса для туристических полетов в космос. Первый полет запланирован на 2025 год, правда, намеченное место старта на сайте компании указано — Байконур или Капустин Яр.

Экипаж будет включать 6 туристов и инструктора, время полета составит 15 минут, время в невесомости — около 5−6 минут, стоимость такой поездки будет варьироваться в диапазоне $200−250 тыс.

Переговоры о выделении площадки под суборбитальный туризм уже находятся в завершающей стадии, документы готовятся к подписанию. Площадка может появиться или в Ардатовском районе Нижегородской области, или в Алькеевском районе Татарии. Отмечалось, что выбор площадки будет зависеть от конкретных договоренностей, которых удастся достичь с правительствами регионов.