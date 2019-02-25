Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2019, 22:06 — ИА Регнум. В ходе конфликта между тремя мужчинами в Первомайском районе Ростова-на-Дону произошла стрельба, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ 25 февраля.

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Сообщается, что между тремя мужчинами произошла ссора, в ходе которой все участники конфликта «открыли друг по другу стрельбу из травматических пистолетов».

«В результате инцидента двое из них получили различные травмы и были госпитализированы. Один из участников задержан и доставлен в районный отдел полиции. В данный момент по данному факту проводится проверка», — уточняет пресс-служба ведомства.

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ИА REGNUMнапоминает, что в начале февраля в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону между несколькими мужчинами произошёл конфликт, завершившийся стрельбой. В результате один человек погиб, второй пострадавший был госпитализирован. Мужчин с огнестрельными ранениями привезли к больнице скорой медицинской помощи неизвестные.

По факту перестрелки было возбуждено уголовное дело по трём статьям. Один из подозреваемых задержан. У него было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого подозреваемым были произведены выстрелы.