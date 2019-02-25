Москва, 25 февраля, 2019, 21:58 — ИА Регнум. В ЦАР высоко оценили помощь России. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон дала большое интервью местному изданию Ndjoni Sango, в котором рассказала о перспективах развития отношений Москвы и Банги.

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Дипломат отметила, что Россия и ЦАР рассчитывают на взаимовыгодное партнёрство. По её мнению, Москва делает всё необходимое для вступления республики «в новую эру». Сильви Байпо-Темон также прокомментировала слова французского коллеги Ле Дриана о том, что Россия якобы ведёт «антифранцузскую пропаганду в регионе». Подобных дебатов среди представителей власти она никогда не слышала.

Глава МИД ЦАР отметила ключевую роль России в подписании Хартумских соглашений: «Летом прошлого года Судан и РФ начали первые переговоры между правительством ЦАР и оппозицией без посредников. Год назад никто не мог и подумать, что стороны конфликта смогут достичь перемирия».

Сильви Байпо-Темон считает, что Франция, в отличие от России, преследует собственные интересы в регионе и дестабилизирует обстановку в ЦАР. В этом Парижу помогает Вашингтон, распространяющий дезинформацию о российских инструкторах. Западные СМИ представляют военных специалистов из РФ, находящихся в республике по приглашению официальных властей, сотрудниками так называемой ЧВК «Вагнер».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчёркивала, что российские военные в ЦАР выполняют задачи по подготовке местных солдат навыкам обращения с оружием и техническими средствами, поставляемыми из России.

«Приход России в традиционную для Франции еще со времен метрополии зону влияния Париж не потерпит ни в каком ключе. Франция не потерпит вмешательства ни со стороны РФ, ни со стороны Великобритании — своего традиционного соперника в этом регионе, ни со стороны Германии или других стран ЕС», — уверена политолог-международник, эксперт МГУ Наталья Пискунова.

Отметим, что договорённость между РФ и Францией по урегулированию конфликта в ЦАР значительно повысит гарантии безопасности для республики и создаст базу по долгосрочному строительству мирных институтов и прочих аспектов стабильности региона.