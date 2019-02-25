Киев, 25 февраля, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил о желании после ухода с должности стать депутатом Европейского парламента, передаёт 25 февраля «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

"Для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европарламента от Украины», — сказал Порошенко во время выступления на форуме «Мнение молодёжи важно. Перспектива вступления в НАТО и ЕС».

Украинский президент напомнил, что делегировать депутатов в Европарламент может только страна, являющаяся членом Европейского союза. Сегодня, по его словам, перед Украиной стоит задача достижения всех критериев для членства.

Напомним, Пётр Порошенко баллотируется на второй президентский срок в качестве кандидат-самовыдвиженца на выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Согласно данным социологических опросов, действующий президент входит в тройку лидеров президентской гонки наряду с главой партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

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