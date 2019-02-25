Воронеж, 25 февраля, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Следователи не нашли ошибок в действиях врачей городской больницы №3 Воронежа, которые в ноябре провели ампутацию обеих ног пожилой женщине. О результатах расследования громкого дела сообщил 25 февраля на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко («Единая Россия»).

Следственный комитет Российской Федерации

«Публикую ответ от Следственного Управления СК РФ по Воронежской области на свой запрос о ходе расследования резонансного события — смерти 89-летней Марии Дмитриевны Дроновой, заслуженного работника образования, в 3-й Воронежской горбольнице после ампутации обеих ног. СМИ со ссылкой на сына Марии Дмитриевны писали о врачебной ошибке: ей якобы сначала удалили здоровую ногу. Тогда же я и направил запрос в прокуратуру и СК с просьбой разобраться. И вот, пришёл ответ. Официально — врачебной ошибки не было. Медперсонал больницы сделал все, что мог, но спасти Марию Дмитриевну уже было невозможно…» — сообщил Ревенко.

«Согласно заключению экспертизы, недостатков при оказании медицинской помощи Дроновой М.Д. не допущено, к моменту доставления последней в БУЗ ВО «ВГКБ №3» ампутации подлежали обе нижние конечности», — говорится в ответе за подписью руководителя СУ СКР по Воронежской области Кирилла Левита.

В ответе также говорится, что дело не завершено в связи с несогласием сына пациентки с выводами экспертизы: по его ходатайству решается вопрос о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы за пределами Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся в начале ноября 2018 года. Тогда сын 89-летней женщины пожаловался в правоохранительные органы на действия врачей Воронежской городской клинической больницы №3. По его утверждению, при проведении операции пожилой женщине медики якобы по ошибке ампутировали здоровую ногу, а затем, якобы «исправляя ошибку», отняли и вторую. Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело — скандал активно раскручивался в СМИ, в ситуации требовали разобраться депутаты, политики. Сами медики свою вину отрицали и настаивали на том, что пациентке необходимо было ампутировать обе ноги. За коллег вступились многие знаменитые медики, в том числе детский хирург Леонид Рошаль. Сама женщина спустя несколько дней скончалась в больнице.

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