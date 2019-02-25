Вашингтон, 25 февраля, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вылетел в столицу Вьетнама — город Ханой, где 27−28 февраля должна пройти его вторая встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоялась в Сингапуре 12 июня 2018 года. Тогда лидеры двух стран договорились о начале процесса нормализации отношений между двумя странами и запуске процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Однако с тех пор ни США, ни Северная Корея не сделали никаких конкретных шагов. В КНДР ждут, когда США выполнят достигнутые договоренности, а в Вашингтоне ждут, что Пхеньян начнет одностороннее ядерное разоружение.