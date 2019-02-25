Нью-Йорк, США, 25 февраля, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН проведёт заседание, посвящённое ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

María Alejandra Mora (SoyMAM) Протесты в Венесуэле

Как ожидается, заседание состоится во вторник, 26 февраля. Оно будет проходить в открытом режиме.

На данный момент неизвестно, намерены ли США вносить на рассмотрение свой проект резолюции по Венесуэле. По сведениям ТАСС, в проекте документа содержится призыв к проведению в республике внеочередных выборов президента.

Российской стороной также подготовлен проект резолюции, в нём содержится призыв к проведению переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы при посредничестве стран региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом республики при поддержке США, большинства стран Европейского союза и ряда государств Латинской Америки.

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