Москва, 25 февраля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Три теста на допинг пропустила за год российская биатлонистка Маргарита Васильева, сообщает Sports.ru.

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Уточняется, что эти пропуски могут быть расценены как нарушение антидопинговых правил, и спортсменку могут отстранить от соревнований сроком от одного до двух лет.

Отметим, что Васильева в текущем сезоне дебютировала на Кубке мира по биатлону. Комментируя ее возможное участие в предстоящем в марте чемпионате мира по биатлону, президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев сказал, что пока решения не принято.

Напомним, в начале августа прошлого года из-за пропуска допинг-теста был временно отстранен от соревнований российский прыгун в высоту Данил Лысенко.