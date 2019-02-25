Тегеран, 25 февраля, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Сирийский лидер Башар Асад совершил первый официальный визит в Иран с начала войны в Сирии, 25 февраля передает агентство Associated Press.

Tasnimnews.com Башар Асад на встрече с Хасаном Рухани

В Тегеране Асад провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и верховным аятоллой Али Хаменеи.

Сообщается, что в ходе переговоров Асад «поблагодарил руководство и народ Исламской Республики за то, что они дали Сирии во время войны».

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