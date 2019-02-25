Псков, 25 февраля, 2019, 21:23 — ИА Регнум. День флага и герба Псковской области предложено сделать региональной памятной датой и отмечать 20 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, с такой инициативой в рамках заседания областного геральдического совета выступил вице-губернатор Николай Цветков. Глава региона Михаил Ведерников инициативу поддержал.

Pskov.ru Герб Псковской области

Дата 20 февраля выбрана потому, что именно в этот день Геральдическим советом при президенте РФ официально зарегистрированы герб и флаг региона.

Что касается гимна Псковской области, сегодня, 25 февраля, принято решение объявить открытый конкурс по разработке музыкального сопровождения к одобренному тексту. Из-за отсутствия музыки законопроект «О гимне Псковской области» окончательно не утвержден депутатами Псковского областного собрания.

«Разработка музыкального сопровождения к тексту гимна — наша перспективная задача на первое полугодие текущего года. Это позволит полностью закрыть вопрос с официальными символами, который более 25 лет не находил своего решения», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Конкурс продлится до 15 апреля. Свои проекты на рассмотрение жюри могут представить все желающие. От сочинителей организаторы конкурса ждут торжественной и строгой мелодии «величественного характера» в размеренном маршевом ритме. Отмечается, что диапазон и тональность мелодии должны быть удобными для исполнения хоровым коллективом любого уровня: от самодеятельного до профессионального.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковская область до недавнего времени оставалась единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.