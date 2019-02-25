Челябинск, 25 февраля, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Учащийся 11 класса школы №32 Челябинска Глеб Зевакин не дал скрыться грабителю, снявшему с женщины золотую цепочку, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Инцидент произошел 11 февраля на улице Василевского. Наряд полиции прибыл на вызов: оказалось, что злоумышленник уже задержан. Грабителя, отнявшего у женщины драгоценность, задержал ее 17-летний сосед Глеб Зевакин.

Парень, возвращаясь с прогулки с собакой, услышал крики женщины о том, что ее ограбили. Он задержал грабителя, заставил вернуться на место преступления и удерживал его до приезда полиции.

Похищенную цепочку злоумышленник выбросил во время погони. Подозреваемый в грабеже, оказавшийся ранее судимым, помещен в СИЗО.

Глебу, задержавшему грабителя, вручили награды за проявленную смелость и активную жизненную позицию. В награждении участвовали начальник полицейского главка Сергей Миронов, врио главы Челябинска Владимир Елистратов и председатель гордумы Станислав Мошаров.