Киев, 25 февраля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Действия бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, который подчинил экс-руководителю ВМС Украины Юрию Ильину все части тактической группы «Крым», фактически стали следствием потери полуострова в 2014 году. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Замане было предъявлено обвинение в государственной измене. Ему вменяется в вину то, что он сократил численность армии больше, чем предусматривал закон и в итоге расформировал 70 воинских частей и соединений.

Сегодня Печерский районный суд изберет ему меру пресечения.

По словам Луценко, именно действия Замана привели к тому, что украинские вооруженные силы оказались неспособны сохранить территориальную целостность Украины в 2014 году.

«Именно Владимир Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил все части тактической группы «Крым» ВСУ, что фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих в мирное время», — пишет Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, он обвиняет Замана в уничтожении военным комиссаров, что в итоге заблокировало мобилизацию 2014 года.