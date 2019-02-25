Челябинск, 25 февраля, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Пьяный пациент с травмой головы во время осмотра в одном из стационаров Челябинска напал на врача, став фигурантом уголовного дела, сообщили 25 февраля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Адриан Браувер. Пьяница. 1630-1640

Инцидент произошел 2 февраля, но СКР проинформировал о случившемся только сегодня. Ночью в челябинскую больницу №3 привезли пациента с травмой головы. Он не дал провести нормальный осмотр, а ударил врача по голове и по плечу.

В итоге в отношении «больного» возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Решается вопрос о предъявлении обвинения агрессивному пациенту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля на сотрудников скорой помощи города Нефтеюганска (Югра) напал пьяный мужчина, которому не понравился осмотр проживающей с ним в квартире женщины. Обошлось без травм.