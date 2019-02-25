Тайбэй, 25 февраля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Два корабля военно-морского флота США прошли по проливу между Тайванем и Китаем, 25 февраля передает агентство Reuters.

U.S. Pacific Fleet

Военные США ранее заявили об увеличении частоты движения своих кораблей по Тайваньскому проливу, несмотря на протесты Китая.

«Демонстрация силы» происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об «очень хороших» отношениях с Китаем и намерения двух стран прекратить торговую войну.

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