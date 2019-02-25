Москва, 25 февраля, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Сокращение срока владения недвижимостью, после которого не надо платить налог при продаже, поможет гражданам, которым в силу обстоятельств необходимо продать свою недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Юлия Крижанская ИА REGNUM

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить до трех лет срок владения недвижимостью, после которого можно продавать квартиру и не уплачивать подоходный налог. Нововведение должно распространиться только на единственное жилье. Ранее в РФ уже действовал подобный порядок, однако с 2016 года срок был увеличен до пяти лет. При этом если гражданин получал квартиру в дар или по наследству, то продать ее без уплаты налога с дохода он также мог через три года.

«Это социально-ориентированное решение. Думаю, что эта инициатива будет позитивно воспринята в обществе», — считает Нилов.

По его словам, такие изменения скорее всего продиктованы сложившейся правоприменительной практикой в сфере продажи недвижимости. Так, некоторые граждане зарабатывают на том, что приобретают квартиры, ждут определенного момента скачка цен и затем продают их.

«Раньше, когда период, после которого можно было продавать квартиру без уплаты налога, был три года. Те, кто зарабатывал на перепродаже квартир, вкладывал деньги на этапе строительства, а потом обходили закон. Например, указывали искусственно заниженную сумму, а другим договором указывали недостающую — расписывали ее, скажем, на проведенные ремонтных работ. Но в таком случае определенный риск у добросовестного покупателя все равно оставался. Позже период, после которого можно было продавать квартиру, был изменен на пять лет, но граждане все равно использовали различные финансовые механизмы и схемы, чтобы не платить подоходный налог 13%, чтобы минимизировать свои расходы», — отметил Нилов.

По его словам, получалось так, что закон выполнялся за счет того, что некоторые из граждан обходили его положения, при этом обелить процесс не удалось. Между тем есть и те граждане, которые в силу жизненных обстоятельств вынуждены продавать свое жилье.

«В интересах таких граждан, чтобы не заставлять их пользоваться различными схемами и не заставлять выжидать пять лет, и было предложено вернуться к первоначальному периоду в три года, тем более что речь идет об единственном жилье. Считаю, что абсолютное большинство граждан поддержат эту инициативу, потому как даже мне известны случаи, когда люди вынуждены ждать определенный период и не могут в это время продать свою квартиру», — отметил Нилов.