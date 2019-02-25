Киев, 25 февраля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Политизация участия украинской певицы Maruv в международном конкурсе «Евровидение-2019» стала результатом информационного влияния со стороны России, заявила 25 февраля Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически повлекли за собой политизацию результатов национального отбора», — говорится в распространённом заявлении украинского общественного вещателя.

Читайте также: Оргкомитет «Евровидения» предостерёг Киев от политизации конкурса

Ранее сегодня в НОТУ сообщили, что победительница национального отбора на «Евровидение-2019» певица Maruv не будет представлять страну на мероприятии, поскольку артистка и вещатель «не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе из-за ряда причин».

После победы на отборе певица подверглась на Украине шквалу критики в СМИ и социальных сетях из-за её гастролей в России. Позднее также стало известно, что контракт с НОТУ, который предлагалось заключить Maruv, предусматривал запрет на её дальнейшие выступления на территории России.