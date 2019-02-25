Челябинск, 25 февраля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Более пятисот военнослужащих приняли участие в двусторонних учениях танковых войск, начавшихся 25 февраля в Челябинской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Минобороны России Под Челябинском началось двустороннее учение танковых войск ЦВО

«К мероприятию привлечены около 100 экипажей танков Т-72 танковой дивизии Центрального военного округа», — сообщили в пресс-службе.

В ЦВО пояснили, что участники маневров отрабатывают нестандартные приемы боя. В ходе «рейдов» батальоны должны занять наиболее выгодные позиции, чтобы вести наступление. Батальон-противник при этом, находясь в обороне, должен заманить наступающие батальоны в засаду и сорвать наступление передовых сил.

Отмечается, что маневры завершатся в конце недели боевыми стрельбами, «в которых огневые средства будут действовать в единой системе с несколькими видами разведки».

Напомним, 24 февраля разведывательные подразделения в ходе занятий по инженерной подготовке отработали огневой способ взрывания в поле. После сдачи зачетов и проведения инженерной разведки военные инженеры провели расчеты на закладку взрывчатки, а затем подорвали объекты условного противника.