Киев, 25 февраля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Победительница украинского национального отбора на «Евровидении-2019» певица Maruv не будет принимать участие в конкурсе. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Gov.ua Евровидение

Как говорится в распространённом пресс-релизе, артистка и общественный вещатель «не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе из-за ряда причин».

Отмечается, что у исполнителя, который будет представлять Украину на международной арене, есть ряд обязательств. В частности, после подписания договора с НОТУ на время конкурса «исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире».

«После проведённых переговоров НОТУ и певица Maruv не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», — говорится в сообщении.

Напомним, певица Maruv 23 февраля одержала победу в украинском национальном отборе на «Евровидение-2019». Однако, несмотря на формальный успех, её участие в конкурсе оказалось под вопросом. Артистка подверглась шквалу критики в украинских СМИ и социальных сетях из-за её гастролей в России.

Ранее сегодня стало известно, что оргкомитет «Евровидения» предупредил Киев о негативных последствиях в случае политизации конкурса.