Челябинск, 25 февраля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. В Челябинской области ветеран Великой Отечественной войны Иван Кузнецов вновь обрёл потерянную в годы войны медаль «За отвагу». Вручили её заместитель уральского полпреда Александр Калиберда, заместитель полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, а также член общественной организации поисковиков Калининградской области «Совесть» Алексей Яковлев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в уральском полпредстве.

Ресс-служба администрации Магнитогорского городского округа

Церемония прошла 23 февраля, в День защитника Отечества, пояснили в полпредстве.

Медаль с номером 1 646 541 была найдена случайно недалеко от посёлка Листопадовка, в Зеленоградском районе. Здесь в годы войны 91-я стрелковая дивизия попала в окружение врага. Благодаря архивам удалось выяснить, что эта медаль принадлежит миномётчику, старшему сержанту Ивану Кузнецову. Поисковики нашли его родственников, а также и его самого.

Сейчас ветеран проживает в посёлке Светлогорске Челябинской области. Скоро ему исполнится 94 года. По его словам, награда была утеряна после ранения. Ранило его в руку и в ногу.

«А медаль «За Отвагу» я в сумке с документами хранил, там же у меня гвардейский значок еще был и знак «Отличный минометчик». Но сумку, видимо, во время ранения потерял…» — вспоминает Иван Константинович.

23 февраля награда вновь нашла своего героя. Также его поздравили с годовщиной создания Красной армии.