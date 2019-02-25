Москва, 25 февраля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Дело о растрате около 140 млн рублей из печально известной «дочки» РЖД — нерудной компании «Бердяуш», близится к завершению. В ходе заседания в Чертановском суде Москвы гособвинение попросил от 4 до 9 лет лишения свободы для обвиняемых в растрате и хищении средств. Фигуранты уголовного дела по-прежнему своей вины не признают, а главный подозреваемый находится за границей. Следователи уверены: дело «Бердяуш» — обычное экономическое преступление, в результате которого фирма оказалась на грани банкротства, а ее владелец Артем Чайка понес колоссальные убытки.

Сегодня на скамье подсудимых — трое из пяти фигурантов громкого дела. Бывшие руководители компании Дмитрий Супрун и Екатерина Краснихина, а также экономист Елена Дорожевич ждут приговор, еще одни бывший топ-менеджер, Владимир Гаца, пошел на сделку со следствием, а прежний владелец и управленец НК Сергей Вильшенко находится за границей, получив, по данным следствия, греческое гражданство по поддельным документам по поддельным документам.

НК «Бердяуш» (позднее вошла в «ПНК-Урал») — дочерняя структура РЖД, которая поставляла для российских дорог щебень. В 2014 году ее выкупил Артем Чайка. Ситуация на предприятии была сложной и новый владелец привлек на развитие бизнеса многомиллиардные кредиты под личное поручительство. Сергей Вильшенко, бывший совладелец компании и «опытный железнодорожник», был оставлен у руля, чтобы вывести «Бердяуш» из кризиса. Он же должен был сформировать команду топ-менеджеров, которые возьмут курс на оздоровление бизнеса.

Вначале все шло хорошо, компания даже выиграла конкурс на покупку 75% минус две акции «Первой нерудной компании» (ПНК), еще одной «дочке» РЖД. После актив НК существенно увеличился, и Артем Чайка даже заключил с Сергеем Вильшенко соглашение о премировании команды управленцев при достижении определенных показателей — погашении задолженностей перед банком, расчете по всем прочим обязательствам и достижении устойчивого роста оборотов и прибыли.

Однако спустя два года выяснилось, что управленцы формировали в НК «Бердяуш» фиктивные долги перед контрагентами и существенно снизили выручку компании, лишив ее функции перевозки щебня. Результатом всего этого стали исполнительные листы на сумму более 500 миллионов рублей, предъявленные НК в момент выплаты кредита в более чем 4 миллиарда рублей. А, раз компания находилась в предбанкротном состоянии, все обязательства по выплате кредита переходили на поручителя. Кроме того, со счетов компании пропало 140 миллионов рублей. Внутренний аудит, инициированный новым владельцем, выявил череду серых схем по выводу денег через фиктивные контакты и фирмы-однодневки. Эти факты и стали основанием для возбуждения уголовного дела, когда на скамье подсудимых оказалось руководство компании.

Как пишут «Аргументы недели», это уже не первая история о растрате средств, в которой замешаны Вильшенко, Краснихина и Дорожевич. Они же были основными героями скандала с многомиллиардными хищениями на дорожных работах в Челябинской области. Действовали они по тому же принципу, что и в НК «Бердяуш», только масштабы были в десятки раз больше. Вильшенко и Краснихина входят в число бенефициаров 257 компаний, в числе которых крупные подрядчики регионального министерства строительства и инфраструктуры — «Южуралавтобан», «Каслидорремстрой», «Пластовское ДРСУ» и другие.

Обвиняемые намекают на политический подтекст дела. В частности, Валентина Краснихина назвала судебный процесс ангажированным. По ее словам, обвинение в растрате — это попытка нынешнего владельца нерудной компании Артема Чайки избежать выполнения обязательств сделки по покупке этого актива у Сергея Вильшенко. Чайка якобы до сих пор не выплатил ему рыночную стоимость компании в 80 миллионов долларов. Однако, недоумевают следователи, почему же, в такой случае, Вильшенко не подал в суд на необязательного покупателя, а предпочел скрываться за границей?

О том, что сделка по приобретению была полностью оплачена, оформлена в соответствии с законодательством РФ, можно узнать из открытых источников. Согласно им, ни Вильшенко, ни Краснихина в числе продавцов НК «Бердяуш» не фигурировали.