Челябинск, 25 февраля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Эвакуация проведена на вокзале Челябинска после сообщения о подозрительном предмете, передает 25 февраля корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщение поступило в районе четырех утра. Администрация объявила, что вход в здание вокзала временно закрыт, и призвала пассажиров проследовать к своим вагонам по пешеходному мосту.

Глава отдела ЮУЖД по работе с прессой Наталья Драгомирецкая рассказала, что в 3:46 (время местное) поступил анонимный звонок, и через четыре минуты началась эвакуация, сообщает 74.ru.

Всего были эвакуированы 30 сотрудников вокзала и 65 пассажиров. Проверка, которая длилась до 5:10 (время местное), показала, что взрывного устройства на вокзале нет.

Как уточняет 31 канал, эвакуировали 73 пассажира. Выяснилось, что звонила женщина, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере. После того как ее вычислили, с ней провели беседу сотрудники правоохранительных органов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Звонившей жительнице Челябинска придется пройти очередное обследование у медиков.