Москва, 25 февраля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал запрет на хостелы в многоквартирных домах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Government.ru Дмитрий Медведев

В ходе встречи руководства Госдумы с председателем правительства РФ обсуждался законопроект, касающийся изменений в Жилищный кодекс в части запрета на гостиничное размещение в многоквартирных домах (хостелов).

«Дмитрий Анатольевич поддержал нашу позицию принятия изначальной концепции законопроекта», — рассказал Неверов.

Также обсуждалась тема реализации национальных проектов.

«Это не только законодательное обеспечение тех задач, которые поставлены президентом страны, но и осуществление парламентского контроля и мониторинга ситуации в субъектах страны в рамках работы на региональной неделе», — сказал Неверов.

Ранее Госдума не стала обсуждать во втором чтении законопроект о хостелах — предложенные поправки сильно меняли первоначальную редакцию инициативы, фактически меняли концепцию законопроекта.

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Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в 2015 году. Согласно поправкам, хостелы в многоэтажных домах можно будет организовывать только в нежилом помещении. Потребуется согласие всех собственников.