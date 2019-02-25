Москва, 25 февраля, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Поток туристов из США в Россию за последние пять лет увеличился почти на 40%. Об этом 25 февраля сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФСБ России.

Adam Baker Арбат

Если в 2014 году, на фоне резкого обострения отношений Москвы и Вашингтона из-за украинского кризиса, Россию посетили около 162 тысяч американских туристов, то в 2018 году их число выросло почти до 228 тысяч человек.

Всего, как сообщается, за пять лет Россию посетили почти миллион туристов из Соединённых Штатов.

Отмечается, что рост туристического потока происходил постепенно. При этом повышение интереса к России со стороны американцев эксперты связывают не только с крупными международными мероприятиями в стране, но и с антироссийской политикой властей США.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре минувшего года посольство США в России сообщило о повышении стоимости трёхлетней визы для российских граждан со $160 до $303. В МИД России позднее проинформировали, что визы для американских граждан также будут повышены «с соблюдением принципа взаимности».