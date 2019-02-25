Шарм-эль-Шейх, Египет, 25 февраля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси подверг критике стремление стран Запада и некоммерческих организаций «учить» его страну правам человека, 25 февраля передает агентство Associated Press.

(сс) UNclimatechang Абдель Фаттах ас-Сиси

«Вы не должны учить нас гуманности. Есть ваши правила этики и ценности — мы их уважаем. Вы должны уважать наши», — заявил ас-Сиси журналистам в Шарм-эль-Шейхе.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в египетском Шарм-эль-Шейхе состоялся саммит стран Евросоюза и Лиги арабских государств.

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