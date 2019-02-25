Москва, 25 февраля, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Процентный расклад прошедших в парламент партий «делает предстоящую работу законодательной и исполнительной власти страны весьма проблематичной». Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Сергей Железняк

«Остается крайне важным, какую позицию будет занимать большинство депутатов-одномандатников. Только внутренний политический консенсус с ориентиром на интересы народа Молдовы позволит вывести страну из экономического и социального тупика», — отметил парламентарий.

Позиция президента Молдавии Игоря Додона, чья партия набрала в парламенте треть голосов избирателей, по отношению к России, к русскому языку, а также намерение продолжать усилия по восстановлению отношений между странами вселяет надежду на конструктивный диалог между Кишиневом и Москвой, а также Кишинева с Тирасполем, который должен строиться на основе прав и интересов жителей Приднестровья и Молдавии, а не ориентации на внешние силы, заявил Железняк.

«Россия и наш парламент настроены на диалог с патриотическими силами Молдовы, которые разделяют наш взгляд на мир и стабильность, ставят во главу угла интересы и благополучие народов, основываются на принципах добрососедства и взаимовыгодного партнёрства», — подчеркнул парламентарий.