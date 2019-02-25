Нью-Дели, 25 февраля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. В результате массового отравления контрафактным алкоголем в индийском штате Ассам, по последним данным, погибли уже более 150 человек, передаёт 25 февраля телеканал CNN.

UY Scuti Скорая помощь. Индия

Сообщается, что ещё свыше двухсот человек на данный момент госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.

По факту произошедшего ведётся расследование. На данный момент установлено, что алкогольный напиток был произведён кустарным способом на территории штата. При этом его состав ещё продолжают изучать специалисты. По подозрению в причастности к поставкам контрафакта арестованы порядка 30 человек.

Как передавало ИА REGNUM, два случая массового отравления некачественным алкоголем произошло в феврале на северо-востоке Индии. Большинство жертв отравления — сотрудники чайных плантаций, расположенных в районах Голагхат и Джорхат в штате Ассам.