Киев, 25 февраля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Глава МВД Украины Арсен Аваков сегодня, 25 февраля, заявил журналистам о начале расследования против одного из кандидатов в президенты Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков

«Да, мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали», — сказал министр прессе.

Более подробно о данной ситуации Аваков пообещал рассказать, как только процессуальные действия будут завершены.

Накануне глава МВД Украины заявил, что полиция открыла 89 дел и составила 422 протокола по нарушениям во время предвыборной кампании.

«У нас всего 1 871 обращение, которые распределяются равномерно, чтобы никто не говорил, что речь идет о том, что МВД подыгрывает оппозиции, а Генпрокуратура подыгрывает президенту… Чаще всего фиксируются случаи подкупа, незаконной наружной рекламы и хулиганства, вмешательства в ход митингов и других политических мероприятий», — отметил он.

Аваков уточнил, что 454 нарушения касаются партии Порошенко, 353 — «Батькивщины», 169 — «Самопомощи», 131 — «Гражданской позиции», 122 — Радикальной партии. Министр отдельно подчеркнул, что это «официальная статистика».

Политолог Виктор Небоженко в своем анализе ситуации вокруг силовых ведомств констатирует «большую проблему» для президента Порошенко — поскольку Аваков «отказывается, с одной стороны, участвовать в фальсификации выборов, а с другой стороны, отказывается уходить со своей должности и уступить место более исполнительному чиновнику».

«Против него (Авакова) играет мощная четверка украинских политиков — президент Порошенко, глава СНБО Турчинов, премьер-министр Гройсман и «примкнувший к ним» глава Верховной рады Парубий. Что касается генпрокурора Луценко, то он еще окончательно не самоопределился и пытается выжить в этой жесткой борьбе «всех против всех». В любом случае, возникает закономерный вопрос, неужели у этой «могучей» антиаваковской четверки не хватает сил и политических ресурсов, чтобы сбросить Авакова с поста главы МВД? Ведь время выборов быстро приближается. Скорее всего, Порошенко с Аваковым ведет отчаянный торг, которые напрямую затрагивает интересы и других участников этой четверки», — предполагает политический эксперт.

Далее Небоженко отмечает, что главная проблема в том, что в торге с Аваковым у президента Порошенко нет гарантий для выполнения своих обещаний и договоренностей — слишком часто за эти пять лет он обманывал, «кидал» своих союзников и политических партнеров.

«Но даже если Порошенко сейчас победит Авакова, то учитывая традиционную «неуклюжую» кадровую политику, которую демонстрировал президент на протяжении этих пяти лет своего правления, не будет ли новый министр МВД хуже Авакова?» — задается вопросом специалист.

Также Небоженко ставит еще один «сложный вопрос этой битвы за МВД» — что может сделать Порошенко с теми, кто сейчас поможет ему свергнуть Авакова, до начала активной фазы избирательной кампании или второго тура?

«Есть ли в будущем у Порошенко место и роли для того же Парубия, Турчинова или Гройсмана? И не полетят ли их головы вслед за Аваковым для того, чтобы во втором туре показать, как президент Порошенко решительно сражается с «гидрой элитной коррупции»? Народу такое понравится, особенно перед выборами», — резюмирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы должны состояться на Украине 31 марта. При этом Аваков заявил, что из-за активности правоохранителей в пресечении нарушений на выборах полицию пытаются атаковать и дискредитировать. На прошлой неделе (18−24 февраля) жесткие конфликты представителей силовых ведомств имели место в Сумах и Запорожье.