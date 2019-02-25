Вашингтон, 25 февраля, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Власти США расширили персональные санкции в отношении граждан Венесуэлы. Об этом сообщает 25 февраля пресс-служба министерства финансов Соединённых Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В чёрный список Вашингтона дополнительно включены четверо венесуэльских граждан. В том числе под санкции попал бывший вице-президент Венесуэлы Рамон Каррисалес, в настоящее время занимающий должность губернатора штата Апуре.

Напомним, в середине февраля министерство финансов США ввело санкции в отношении министра нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы, главы государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэля Кеведо. Кроме этого, под санкции попали руководители Боливарианской службы национальной разведки и Боливарианской национальной полиции Венесуэлы.