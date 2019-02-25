Москва, 25 февраля, 2019, 19:39 — ИА Регнум. В связи со смертельным ДТП в Санкт-Петербурге депутат Госдумы Михаил Романов («Единая Россия») просит инициировать проверку на предмет законности продажи в ночных клубах и барах воздушных шариков с «веселящим газом», сообщает пресс-служба фракции «Единой России» в Госдуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Парламентарий просит министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева инициировать проверку петербургских ночных клубов, баров и других заведений общественного питания в Санкт-Петербурге на Думской улице на предмет законности продажи закиси оксида для достижения состояния опьянения, где воздушные шарики с «веселящим газом» продаются в том числе несовершеннолетним.

Романов также обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль расследование дела о смертельном ДТП на Невском проспекте, в котором обвиняют водителя, находившегося под воздействием закиси азота — «веселящего газа».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, ограничивающий оборот «веселящего газа», был внесен в Госдуму депутатами фракции в 2018 году. Законопроект устанавливает запрет на производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, распределение в целях сбыта, либо сбыт, пропаганду употребления закиси азота для ее использования не в медицинских, промышленных или технических целях, как не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья населения.

В Госдуме понимают, что включение закиси азота в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, установленных постановлением правительства РФ № 681 от 30.06.1998 г. , предлагаемое ранее как вариант регулирования данного вопроса, недопустимо, так как может привести к необоснованному ограничению поставок закиси азота как медицинским учреждениям, так и так предприятиям промышленности для целевого использования.

25 февраля органы СК РФ по Санкт-Петербургу предъявили обвинение водителю внедорожника премиум-класса BMW X-6, который в ночь на 24 февраля на тротуаре Невского проспекта в Санкт-Петербурге сбил группу пешеходов. По данным следствия, водитель находился в состоянии опьянения (не алкогольного).