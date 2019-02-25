Моралес: Мадуро могут убить
Ла-Пас, 25 февраля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что существует реальная угроза убийства законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Слова Моралеса приводит сегодня, 25 февраля, агентство ABI.
Моралес считает, что США и их союзники не смогли организовать государственный переворот в Венесуэле. Однако теперь руководство США говорит о том, что Мадуро должен быть убит.
«После того как они потерпели неудачу, что сейчас говорит Помпео? Он говорит: Мадуро остались считаные дни. Прошлой ночью один американский сенатор сказал: Мадуро должен быть убит. Если что-то произойдет с жизнью Мадуро, ответственными будут США, Помпео и этот сенатор Рубио», — рассказал Моралес.
Также президент Боливии заявил, что единственный мотив США в Венесуэле — это захват природных богатств этой страны, а вовсе не благополучие венесуэльского народа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США попытались совершить государственный переворот в Венесуэле с помощью своей марионеточной оппозиции. Однако успеха они не достигли. Сейчас США рассматривают вариант с военным вторжением в Венесуэлу.