Ла-Пас, 25 февраля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что существует реальная угроза убийства законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Слова Моралеса приводит сегодня, 25 февраля, агентство ABI.

(сс) Eneas De Troya Николас Мадуро

Моралес считает, что США и их союзники не смогли организовать государственный переворот в Венесуэле. Однако теперь руководство США говорит о том, что Мадуро должен быть убит.

«После того как они потерпели неудачу, что сейчас говорит Помпео? Он говорит: Мадуро остались считаные дни. Прошлой ночью один американский сенатор сказал: Мадуро должен быть убит. Если что-то произойдет с жизнью Мадуро, ответственными будут США, Помпео и этот сенатор Рубио», — рассказал Моралес.

Также президент Боливии заявил, что единственный мотив США в Венесуэле — это захват природных богатств этой страны, а вовсе не благополучие венесуэльского народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США попытались совершить государственный переворот в Венесуэле с помощью своей марионеточной оппозиции. Однако успеха они не достигли. Сейчас США рассматривают вариант с военным вторжением в Венесуэлу.